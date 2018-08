Presidente da República felicita Fernando Pimenta pelo ouro nos K1 5000

O Presidente da República felicitou este domingo o canoísta Fernando Pimenta pela revalidação do título de campeão do mundo em K1 5000m , na última prova do campeonato que decorreu esta semana em Montemor-o-Velho.

"Um feito extraordinário de um grande atleta que muito orgulha e alegra todos os Portugueses", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado, na reação a esta conquista do canoísta.

O Presidente da República deixou também uma saudação à Federação Portuguesa de Canoagem e à Câmara Municipal de Montemor-o-Velho pelo sucesso na organização da "prestigiante" prova, que provou a "capacidade dos Portugueses não só na participação, mas também na organização de grandes provas desportivas".