Acidente na Ponte 25 de abril, em direção a Almada

11:08 - Lisboa:

Acidente no inicio da Ponte 25 de abril, em direção a Almada, há fila no Eixo Norte-Sul, a partir da zona de Campolide, a afetar o acesso da Pimenteira.

11:00 - Lisboa:

Acidente no inicio da Ponte 25 de abril, em direção a Almada, há fila no Eixo Norte-Sul, a partir da zona do Aqueduto das Águas Livres.

10:48 - Lisboa:

Acidente no inicio da Ponte 25 de abril, em direção a Almada, há fila na Av. da Ponte 25 de abril, depois do viaduto Duarte Pacheco.

10:01 - Lisboa

Trânsito muito intenso:



No viaduto Duarte Pacheco, em direção às Amoreiras.

Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril.

10:00-Porto

Trânsito pouco intenso:



Na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, entre a Boavista e o nó de Francos.

Na Av. AEP, para a Sidónio Pais e 5 de Outubro.

09:50 - Lisboa

Trânsito muito intenso:



No viaduto Duarte Pacheco, em direção às Amoreiras.

Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre a baixa de Almada e a Praça da Portagem.

09:50 - Porto

Trânsito pouco intenso:



Na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, entre a Boavista e o nó de Francos.

Na Av. AEP, em direção à VCI e depois também para a Sidónio Pais e 5 de Outubro.

09:29 - Lisboa:

Trânsito lento:



No IC19, em direção a Lisboa, com fila na zona de Queluz e depois desde o Estado Maior da Força Aérea até ao nó de Pina Manique.

Nas ligações à rotunda da tabaqueira em Albarraque, devido a um acidente (que envolveu um camião).

Trânsito muito intenso com abrandamentos:

Na A5, para Lisboa, na zona do Estádio Nacional, e mais à frente no viaduto Duarte Pacheco, em direção às Amoreiras.

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre a descida para a baixa de Almada e a Praça da Portagem.

09:28 - Porto:

Trânsito muito intenso com abrandamentos:



Na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, entre a Boavista e o nó de Francos.

Na Av. AEP, em direção à VCI e depois também para a Sidónio Pais e 5 de Outubro.

09:02 - Lisboa:

Trânsito lento:



No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre a zona do Feijó e a Praça da Portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20.

No IC19, em direção a Lisboa, com fila entre Tercena e Queluz e depois na chegada ao nó de Pina Manique.

Na 2ª Circular, no sentido Sacavém-Benfica, há abrandamentos entre o radar e a zona da Escola Alemã, devido a um acidente já resolvido.

No viaduto Duarte Pacheco, em direção às Amoreiras, a afetar o final da A5, com paragens desde o alto de Monsanto.

Nas ligações à rotunda da tabaqueira em Albarraque, devido a um acidente (que envolveu um camião).

09:00 - Porto:

Trânsito muito intenso com abrandamentos:



Na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, entre a Boavista e o nó de Francos.

Na Av. AEP, em direção à VCI e depois também para a Sidónio Pais e 5 de Outubro.

08:50 - Lisboa:

Trânsito lento:



Na 2ª Circular, no sentido Sacavém-Benfica, há fila entre a Encarnação e a zona da Escola Alemã, devido a um acidente.

No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre a zona do Feijó e a Praça da Portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20.

No IC19, em direção a Lisboa, com fila entre Tercena e Queluz e depois na chegada ao nó de Pina Manique.

No viaduto Duarte Pacheco, em direção às Amoreiras, a afetar o final da A5, com paragens desde o alto de Monsanto.

Nas ligações à rotunda da tabaqueira em Albarraque, devido a um acidente (que envolveu um camião).

08:49 - Porto:

Trânsito muito intenso com abrandamentos:



Na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, entre a Boavista e o nó de Francos.

Na Av. AEP, em direção à VCI e depois também para a Sidónio Pais e 5 de Outubro.

08:31 - Lisboa:

Trânsito lento:



Na 2ª Circular, no sentido Sacavém-Benfica, há fila entre a zona da Encarnação e a zona da Escola Alemã, devido a um acidente.

No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre a zona do Feijó e a Praça da Portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20.

No IC19, em direção a Lisboa, com fila na zona de Queluz e depois na chegada ao nó de Pina Manique.

Nas ligações à rotunda da tabaqueira em Albarraque, devido a um acidente.

08:29 - Porto:



Trânsito lento:

No final da A1, para a Ponte da Arrábida, com abrandamentos a partir do nó das Afurada.

08:15 - Porto:

Trânsito lento:



No final da A1, para a Ponte da Arrábida, com abrandamentos a partir do nó das Afurada.

08:04 - Lisboa:

Trânsito lento:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre a descida para a baixa de Almada e a Praça da Portagem.

No IC19, em direção a Lisboa, com fila na zona de Queluz.

Nas ligações à rotunda da tabaqueira em Albarraque, devido a um acidente.

08:00 - Porto:

Trânsito lento:



No final da A1, para a Ponte da Arrábida, há fila a partir do nó das Devesas, devido a uma avaria já resolvida.

07:44 - Porto:

Trânsito lento:

No final da A1, para a Ponte da Arrábida, há fila a partir do nó das Devesas, devido a uma avaria no inicio do tabuleiro.

07:35 - Porto:

Trânsito lento:

No final da A1, para a Ponte da Arrábida, há fila a partir do nó da Afurada, devido a uma avaria no inicio do tabuleiro.

Lisboa:

Trânsito intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre a baixa de Almada e a Praça da Portagem.

07:25 - Porto:

Trânsito lento:

No final da A1, para a Ponte da Arrábida, há fila a partir do nó da Afurada, devido a uma avaria no inicio do tabuleiro.

07:05 - Lisboa:

Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.

07:00 - Porto:

​​​​​​Trânsito intenso sem paragens:

Na VCI e Av. AEP, nos dois sentidos.

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

06:35 - Lisboa:



Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.