Saiba os caminhos a evitar em Lisboa e Porto

20h06

Lisboa:

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há filas pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, há demora entre a zona das calvanas e a saída para a Estrada da Luz devido a obras.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Freixo-Arrábida, entre o nó da A-3 e a zona de canidelo Canidelo na A-1. No sentido contrário há paragens entre o nó de Francos e a saída para a A-3.

Na Av. AEP, sentido Matosinhos-Porto, há paragens desde a A-28 na Ponte de Leça.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há demora na ligação à VCI.

19h30

Lisboa:

Trânsito lento no IC-19, sentido Sintra-Lisboa, entre a zona de Tercena e Queluz de Baixo.

Na A-1, sentido Lisboa-Alverca, há demora na zona de Vialonga.

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há filas pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, há demora entre a zona do radar do aeroporto e a saída para Estrada da Luz devido a obras. No sentido contrário há paragens, em Sacavém, no acesso à CRIL.

Na Marginal, sentido Cascais-Lisboa, há demora na zona de Paço D´Arcos.

Na A-5, sentido Lisboa-Cascais, há paragens entre Caselas e Miraflores.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Freixo-Arrábida, entre a zona do Estádio do Dragão e Canidelo devido a acidente na A-1. No sentido contrário há paragens entre a zona de Bessa Leite e a saída para a A-3.

Na Av. AEP, sentido Matosinhos-Porto, há demora desde a A-28 na Ponte de Leça.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há demora desde o acesso da A-4 até á ligação à VCI.

19h07

Lisboa:

Trânsito lento no IC-19, sentido Sintra-Lisboa, entre a zona de Tercena e Queluz de Baixo, mais à frente há fila na chegada a Pina Manique.

Na A-1, sentido Lisboa-Alverca, há demora entre St. Iria de Azoia e Vialonga.

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há filas pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, há demora entre a zona do radar do aeroporto e a saída para Estrada da Luz devido a obras. No sentido contrário há paragens à passagem pelo Campo Grande e mais à frente, em Sacavém, no acesso à CRIL.

Na Marginal, sentido Cascais-Lisboa, há demora entre Paço D´arcos e Caxias.

Na CRIL, nos dois sentidos, há paragens na chegada à zona de Olival Basto.

Na A-5, sentido Lisboa-Cascais, há paragens entre Caselas e Miraflores.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Freixo-Arrábida, entre a zona do Estádio do Dragão e Canidelo devido a acidente na A-1. No sentido contrário há demora entre a zona de Bessa Leite e a saída para a A-3.

Na Av. AEP, sentido Matosinhos-Porto, há demora desde a A-28 na Ponte de Leça.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há demora desde o acesso da A-4 até á ligação à VCI.

18h33

Lisboa:

Há dois acidentes no IC-19, sentido Sintra-Lisboa, um na zona de Paiões que provoca filas desde a zona de Rio de Mouro, e mais à frente, outro na zona da Buraca, aqui há demora desde a zona de Queluz.

Acidente RESOLVIDO na A-1, sentido Lisboa-Alverca, na zona de Vialonga, ainda há filas desde a zona de S. João da Talha.

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há filas pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, há demora entre a zona do radar do aeroporto e a saída para Estrada da Luz devido a obras. No sentido contrário há paragens à passagem pelo Campo Grande e mais à frente, em Sacavém, no acesso à CRIL.

Na Marginal, sentido Cascais-Lisboa, há demora entre Paço D´arcos e Caxias.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Freixo-Arrábida, entre a zona de Bonjoia e Canidelo devido a acidente na A-1. No sentido contrário há demora entre a zona de Bessa Leite e a saída para a A-3.

Na Av. AEP, sentido Matosinhos-Porto, há demora desde a A-28 na Ponte de Leça.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há demora desde o acesso da A-4 até á ligação à VCI.

Na A-4, sentido Porto-Amarante, fila na zona do Túnel de Águas Santas.

Na A-44 há demora entre a zona de Valadares e o nó de Coimbrões, no acesso à A-1.

18h10

Lisboa:

Acidente na A-1, sentido Lisboa-Alverca, na zona de Vialonga, há filas desde a zona de S. João da Talha.

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há filas pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, há demora entre a zona do radar do aeroporto e a saída para Estrada da Luz devido a obras. No sentido contrário há paragens à passagem pelo Campo Grande e mais à frente, em Sacavém, no acesso à CRIL.

No IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há paragens na recta dos comandos da Amadora e no sentido contrário na chegada a Pina Manique.

Na Marginal, sentido Cascais-Lisboa, há demora na zona de Caxias.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Freixo-Arrábida, entre o nó da A-3 e a zona de Canidelo devido a acidente na A-1. No sentido contrário há demora entre a zona de Bessa Leite e a saída para a A-3.

Na Av. AEP, sentido Matosinhos-Porto, há demora desde a A-28 na Ponte de Leça.

No final da A-3, sentido Maia-Porto, no acesso à VCI.

Na A-44 há demora entre a zona de Valadares e o nó de Coimbrões, no acesso à A-1.

17h30

Lisboa:

Acidente na A-1, sentido Lisboa-Alverca, na zona de Vialonga, há filas desde a zona de S. João da Talha.

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há filas pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, há demora entre a zona do radar do aeroporto e a saída para Estrada da Luz devido a obras. No sentido contrário há paragens à passagem pelo Campo Grande e mais à frente, em Sacavém, no acesso à CRIL.

No IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há paragens na recta dos comandos da Amadora.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Freixo-Arrábida, entre a Prelada e a zona de Canidelo devido a acidente na A-1.

No final da A-3, sentido Maia-Porto, no acesso à VCI.

Na A-44 há demora entre a zona de Valadares e o nó de Coimbrões, no acesso à A-1.

17h07

Lisboa:

Acidente na A-1, sentido Lisboa-Alverca, na zona de Vialonga, há filas desde St. Iria de Azoia.

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há filas pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2ª Circular, sentido Sacavém-Benfica, há demora entre a zona do radar do aeroporto e a saída para Estrada da Luz devido a obras. No sentido contrário há paragens à passagem pelo Campo Grande e mais à frente, em Sacavém, no acesso à CRIL.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Freixo-Arrábida, entre o nó de Francos e a zona de Canidelo devido a acidente na A-1.

Na A-44 há demora entre a zona de Valadares e o nó de Coimbrões, no acesso à A-1.