Saiba que caminhos evitar em hora de ponta

18h32

Lisboa:

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de abril, pelo Eixo Norte-Sul há demora desde Sete Rios e pela A-5 a partir de Caselas.

Na 2º Circular, sentido Sacavém-Benfica, fila entre o Campo Grande e as torres de Lisboa, devido a obras. No sentido contrário há demora no acesso à CRIL, em Sacavém.

Na CRIL, sentido Sacavém-Algés, há filas entre a descida depois do Túnel do Grilo e a zona de Olival Basto. No sentido contrário há demora entre a zona de Alfornelos e o Sr. Roubado.

IC-19, sentido Lisboa-Sintra, abrandamentos na recta dos comandos da Amadora.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Arrábida-freixo, entre a zona de Bessa Leite e a saída para a Boavista. No sentido contrário há demora entre a zona do Mercado Abastecedor e o nó da A-3.

Demora na A-28 desde a Ponte sobre o rio Leça, e mais à frente, trânsito intenso na Av. AEP e com abrandamentos no sentido Matosinhos-Porto.

Trânsito lento na A-4, sentido Porto-Amarante, junto ao nó com a A-3.

No final da A-3, sentido Maia-Porto, há paragens na ligação à VCI.

18h10

Lisboa:

No Eixo Norte-Sul, sentido Campolide-Camarate, há fila entre as Laranjeiras e Telheiras.

Na CRIL, sentido Sacavém-Algés, há filas entre a descida depois do Túnel do Grilo e a zona de Olival Basto. No sentido contrário há demora entre a zona comercial de Odivelas e o Sr. Roubado.

Porto:

17h38

Lisboa:

Está uma viatura avariada no final do tabuleiro da Ponte 25 de Abril, sentido Lisboa-Almada, há demora desde Sete Rios no Eixo Norte-Sul.

17h32

Lisboa:

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de abril, pelo Eixo Norte-Sul há demora desde Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2º Circular, sentido Sacavém-Benfica, fila entre o Campo Grande e as torres de Lisboa, devido a obras. No sentido contrário há demora no acesso à CRIL, em Sacavém.

Na CRIL, sentido Sacavém-Algés, há filas entre a descida depois do Túnel do Grilo e a zona de Olival Basto.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Arrábida-freixo, entre a zona de Bessa Leite e a saída para a Boavista. No sentido contrário há demora desde o estádio do Dragão e o nó da A-3.

Trânsito intenso na Av. AEP e com abrandamentos no sentido Matosinhos-Porto.

17h08

Lisboa:

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de abril, pelo Eixo Norte-Sul há demora desde Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

Na 2º Circular, sentido Sacavém-Benfica, fila entre o Campo Grande e as torres de Lisboa, devido a obras.

Norte:

Acidente na A-3, ao Km. 39 (entre Braga e Cruz) sentido Valença-Porto.

Porto:

Trânsito lento na VCI, sentido Arrábida-freixo, entre a zona de Bessa Leite e a saída para a Boavista.

Trânsito intenso na Av. AEP e com abrandamentos no sentido Matosinhos-Porto.