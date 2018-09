Saiba que caminhos evitar em hora de ponta

18h30

Lisboa:

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há demora pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 desde a zona de Cruz das Oliveiras. No sentido contrário da A-5 há demora entre Caselas e Linda-a-Velha.

No Eixo Norte-Sul, sentido Ponte 25 de Abril-Camarate, há demora entre Campolide e Telheiras.

IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há fila entre a zona da Buraca e a recta dos comandos da Amadora.

Na 2ª Circular, sentido Benfica-aeroporto, há demora entre o Estádio da Luz e o Campo Grande.

Na CRIL há paragens nos dois sentidos até à passagem pela zona de Olival Basto.

Porto:

Trânsito lento na A-4, sentido Porto-Amarante, há demora entre o nó da A-3 e a zona de Águas Santas.

Na A-3, sentido Maia-Porto, há demora na ligação à VCI.

Na VCI, trânsito com paragens nos dois sentidos, no percurso entre a zona de Francos e o tabuleiro da Arrábida. Também há demora no sentido freixo-Arrábida entre a zona de Bonjóia e o nó da A-3, no sentido contrário fila entre a zona da Prelada e o nó da A-3.

Na a-1, para a Ponte da Arrábida, há fila desde o nó de Coimbrões.

Trânsito lento e com paragens nos dois sentidos da Av. AEP.

18h12

17h53

17h36

17h24

17h05

Lisboa:

Trânsito lento nas ligações norte à Ponte 25 de Abril, há demora pelo Eixo Norte-Sul desde a zona de Campolide e pela A-5 no acesso da Pimenteira.

IC-19, sentido Lisboa-Sintra, há fila na recta dos comandos da Amadora.

Porto:

Trânsito intenso e com abrandamentos no sentido Matosinhos-Porto da Av. AEP.