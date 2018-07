Primeiro alfa pendular da manhã vai deixar de circular

A CP- Comboios de Portugal anunciou esta manhã que vai acabar com a primeira ligação da manhã de Alfa Pendular no sentido Lisboa-Porto. Desta forma, quem viaja neste comboio vai deixar de conseguir chegar ao Porto antes das nove da manhã.

Em esclarecimentos ao Diário de Notícias, a empresa explica que a decisão foi tomada porque o comboio em causa "é o Alfa Pendular que regista menor procura (-46% do que a média dos Comboios Alfa Pendular) e a mais baixa taxa de ocupação média ao longo do percurso, uma vez que a sua partida de Lisboa ocorre muito cedo, motivo pelo qual uma parte significativa dos clientes viaja apenas no troço Coimbra B - Porto Campanhã".

Em alternativa, passa a haver um Intercidades que terá partida de Santa Apolónia às 06h30 e que chegará ao Porto às 9h46, uma solução que a CP considera que "dará uma resposta mais adequada à procura existente, uma vez que a sua lei de paragens e horário são mais atrativos".

As alterações aos horários podem ser consultadas aqui.