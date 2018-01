O primeiro prémio do sorteio desta terça-feira da Lotaria Clássica do Ano Novo, 1ª extração de 2018, com o prémio de cinco milhões de euros, saiu ao número 17.320, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de um milhão de euros, foi para o número 58.659.

O terceiro prémio, de 500 mil euros, saiu ao número 54.861.