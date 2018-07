Problemas demográficos? "Estou contra a visão catastrófica"

A demografia foi o tema sobre o qual João Cravinho se debruçou no atual comentário na TSF. O antigo ministro do Planeamento acredita que este problema tem de ser tido em conta mas que não deve ser tratado com uma visão catastrófica.

"Estou contra a visão catastrófica e contra o terrorismo demográfico que muitas vezes lhe segue de justificação" e que se baseia na análise dos dados demográficos e na comparação entre número de dependentes em idade mais avançada e o número de trabalhadores ativos.

Sendo o envelhecimento da população e o declínio de diminuição de população ativa e total realidades "no horizonte das novas gerações", há que ter em conta também "fatores biológicos", como a queda do número de filhos por mulher.

"Sou um fortíssimo partidário do aumento da natalidade e da criação de um programa nacional", realça o antigo ministro, reforçando que "os rendimentos não são compatíveis" com ter muitos filhos.

João Cravinho disse que "as políticas não têm sido suficientes", mas acredita que isso pode mudar. "Agora há a noção e uma grande vontade política de acertar com as políticas de natalidade", frisou.