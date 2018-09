Professores entregam pré-aviso de greve para a primeira semana de outubro

Os sindicatos dos professores vão entregar esta sexta-feira, no ministério da Educação, um pré-aviso de greve para a primeira semana de outubro.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, através de uma nota publicada no site da Fenprof , na qual os representantes dos professores informam que a decisão foi tomada em conjunto por dez dos sindicatos que representam os professores, que querem que o Governo "negoceie o prazo e o modo de recuperar todo o tempo de serviço que cumpriram".

Os professores exigem a continuação da negociação da recuperação do tempo de serviço dos docentes. Os representantes dos professores exigem que sejam contabilizados 9 anos, 4 meses e 2 dias de serviço, bem como a apresentação de "medidas que deem um efetivo combate aos problemas das escolas e dos seus profissionais".

Na nota publicada, a FENPROF critica também a ausência de conclusões "relativamente ao reposicionamento na carreira", considerando que continua a dúvida quanto a saber se será "concretizado e quanto à redução dos níveis de precariedade que afetam os docentes", alegando que as medidas apresentadas pelo ministério da Educação ficam "muito aquém das necessidades das escolas e do direito dos docentes à estabilidade no seu exercício profissional".