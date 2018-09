Programa de saúde oral "pode ajudar mas não vai resolver todos os problemas"

O programa "Saúde Oral para Todos" ajuda mas não resolve o problema dos cuidados dentários.

É desta forma que o vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Dentistas reage ao programa lançado esta terça-feira pelo Governo.

"Se por exemplo um idoso tiver um simples abcesso dentário, hoje em dia o que faz é ir a uma urgência hospitalar. E é visto por um médico que não é dentista", avisa Pedro Pires.

Em entrevista no Almoço TSF, o médico defendeu ainda a "criação da carreira de medicina dentária, no Serviço Nacional de Saúde."

"Há um contrato a prazo, de muito curta duração, e o que nós sentimos é que os nossos colegas são descartáveis", disse Pedro Pires.

O governo assinou com 65 autarquia um protocolo, com o objetivo de ter consultas com dentistas em todos os municípios até 2020. Com o lançamento deste programa, o executivo espera quadruplicar o número de consultas, chegando a quem tem problemas mais graves e com mais carências económicas.