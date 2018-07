Proprietários querem que a lei que trava despejos seja enviada para o TC

A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) pediu à provedora de Justiça que suscite junto do Tribunal Constitucional a fiscalização da lei que impede os donos de imóveis de terminar os contratos de arrendamento com inquilinos idosos ou com deficiência.

O regime que a ALP considera inconstitucional está em vigor até março de 2019 e suspende os despejos sempre que os inquilinos tenham mais de 65 anos, deficiência igual ou superior a 60% e que estejam nas suas casas há mais de 15 anos.



Luís Menezes Leitão, presidente da ALP, diz que os proprietários foram impedidos de recorrer à justiça - "pura e simplesmente foi-lhes retirado o acesso aos tribunais" - e que o Presidente da República também não respondeu aos vários pedidos de fiscalização.

Luís Menezes Leitão explica por que decidiu recorrer à provedora da Justiça

Luís Menezes Leitão explica que o diploma em causa retira direitos aos proprietários, que acabam a fazer um trabalho que é da responsabilidade da Segurança Social. "As pessoas têm que respeitar os contratos que celebraram. Não se pode dar aos inquilinos mais direitos dos que os que estão nos contratos que os proprietários celebraram com ele", afirma.