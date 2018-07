Proteção Civil com "tolerância zero ao uso de fogo"

A Autoridade Nacional de Proteção Civil anunciou uma política de "tolerância zero ao uso de fogo" junto dos espaços florestais. A comandante nacional adjunta, Patrícia Gaspar, garantiu, esta tarde, durante uma conferência de imprensa sobre a onda de calor que vai atingir Portugal a partir de quarta-feira, que estão mobilizados e preparados todos os meios de combate a incêndios.

Patrícia Gaspar sublinhou que devido ao elevado risco de incêndio não será permitido qualquer uso de fogo e deixou vários alertas: "Não fumar junto aos espaços florestais - qualquer pequena faísca pode potenciar um grande incêndio florestal - não fazer queimadas, não utilizar equipamento que possa provocar algum tipo de faíscas ou algum tipo de ignição."

As declarações da comandante nacional adjunta da Proteção Civil

A comandante Nacional adjunta da Proteção Civil explicou que as temperaturas mais elevadas são esperadas a partir de quarta-feira, mas o nível de alerta será elevado já a partir de terça-feira, em especial no interior norte, centro e sul do país.