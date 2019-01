Atenção às temperaturas muito baixas. Proteção Civil lança aviso para sexta e sábado

A Proteção Civil alertou, esta quinta-feira, para os riscos das temperaturas baixas esperadas nas próximas 48 horas , desde a formação de gelo ao perigo de intoxicações por causa de lareiras e braseiras sem ventilação adequada.

Num aviso à população divulgado ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Proteção Civil reitera as previsões mais recentes do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que antecipa temperaturas mínimas entre quatro graus negativos (-4C) e seis graus (6C) e máximas que não deverão ir além dos 18 graus em todo o território continental na sexta-feira.

O "desconforto térmico elevado" deverá estender-se até à madrugada de sábado e a Proteção Civil recomenda cuidados especiais com crianças, idosos, doentes crónicos e pessoas sem-abrigo.

As autoridades recomendam que se ventilem as casas em que haja lareiras ou braseiras, que se desliguem os aparelhos de aquecimento durante as horas de sono e, na estrada, a adoção de condução defensiva com atenção a troços com gelo.

Em conjunto com a Direção Geral da Saúde, recomenda ainda que a população se resguarde da exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura, que se usem várias camadas de roupa e se prefira sopas e bebidas quentes para aquecer em vez de álcool, "que proporciona uma falsa sensação de calor".

Em comunicado a Proteção Civil deixa alguns pontos fundamentais para a prevenção:

A nível da proteção individual:

- Que se evite a exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura;

- Manter o corpo quente, através do uso de várias camadas de roupa, folgada e adaptada à temperatura ambiente;

- A proteção das extremidades do corpo (usando luvas, gorro, meias quentes e cachecol) e calçado quente e antiderrapante;

- A ingestão de sopas e bebidas quentes, evitando o álcool que proporciona uma falsa sensação de calor;

- Especial atenção com a proteção em termos de vestuário por parte de trabalhadores que exerçam a sua atividade no exterior, e evitar esforços excessivos resultantes dessa atividade.

- Acautelar a prática de atividade física no exterior, prestando atenção às condições do piso para evitar quedas;

- Prestar atenção aos grupos mais vulneráveis (crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas sem abrigo);

- Seguir as recomendações do médico assistente, garantido a toma adequada da medicação para doenças crónicas;

A nível a proteção coletiva:

- Especial atenção aos aquecimentos com combustão (ex.: braseiras e lareiras), que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte;

- Que se assegure uma adequada ventilação das habitações, quando não for possível evitar o uso de braseiras ou lareiras;

- Que se evite o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de se deitar;

- Que se tenha em atenção a condução em locais onde se forme gelo na estrada, adotando uma condução defensiva;

- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.