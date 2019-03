Proteção Civil coloca país em alerta amarelo. Aumenta o risco de incêndio

Na sequência do agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente a previsão de mais calor, vento e baixa humidade no ar, a TSF apurou que a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) aumentou de azul para amarelo o estado de alerta das forças de combate a incêndios até ao final desta segunda-feira e nos próximos dois dias.

Os estados de alerta têm como objetivo colocar de prevenção os agentes de proteção civil, nomeadamente bombeiros.

O estado de alerta especial amarelo significa que existem riscos de gravidade moderada com probabilidade média-alta, sendo previsíveis fenómenos que, não sendo invulgares, podem representar um dano potencial para pessoas e bens.

Este nível de alerta amarelo deve durar até à meia-noite de quarta-feira, devendo ser reforçado o dispositivo de operações de proteção e socorro previsto para esta época do ano, no início da primavera e

Em comunicado, a ANPC esclarece agora que "de acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA prevê-se a partir desta segunda-feira a ocorrência de acentuado aumento da intensidade do vento e a manutenção de valores de temperatura acima do habitual para esta época do ano.

Os perigos vêm em primeiro lugar da "Humidade Relativa do Ar inferior a 30% na generalidade do território do continente (sendo inferior a 20% na região interior Sul), durante a tarde, verificando-se uma fraca recuperação da humidade durante a noite.

Depois, destaque para a "intensificação do vento a partir da noite de hoje, do quadrante Leste, por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 65 km/h no litoral a norte do cabo Mondego durante a noite e manhã, e no Algarve a partir do final da tarde. Nas terras altas (acima 800 metros), o vento será moderado a forte (até 50 km/h) do quadrante leste, com rajadas até 80 km/h até final da manhã e a partir do final da tarde".

Finalmente, a temperatura máxima deve ficar "acima dos valores normais para a época do ano, a contribuir para onda de calor, com valores entre 25ºC e 28ºC nas regiões do Centro e Sul e entre 20ºC e os 25ºC na região norte".

Segundo a ANPC "este cenário meteorológico traduz-se num aumento dos índices de risco de incêndio, entre hoje e quarta-feira com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios, em todo o território continental, com níveis Elevado a Muito Elevado".

Recorde-se que já na sexta-feira, na sequência do agravamento das condições meteorológicas previstas para os próximos dias, designadamente a subida da temperatura, com valores acima do normal para esta época do ano, a redução da humidade relativa e a ocorrência de vento moderado e forte, a ANPC tinha anunciado o aumento do risco de incêndio entre sábado e segunda-feira, para níveis elevado e muito elevado, em diversos distritos, reforçando, em paralelo, o pré-posicionamento de vários meios por todo o país. Um aumento de meios que agora deverá ser mais reforçado.