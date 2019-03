Protesto em marcha lenta porque buracos não permitem que seja de outra forma

Quatro autarquias promoveram, esta manhã, um protesto para reclamar o arranjo das estradas que servem os municípios de Barrancos, Vidigueira, Moura e Mourão, mais precisamente as estradas nacionais 385, 386, 387 e 258.

Rui Raposo, presidente da Câmara da Vidigueira, explica que está em causa a segurança rodoviária dos utilizadores. "As estradas têm buracos, as bermas estão completamente degradadas, algumas nem bermas têm, há vegetação e a estrada [está] completamente partida e com buracos muito grandes", explica em declarações à TSF.

O autarca realça que "os utilizadores têm de se desviar para a faixa ao lado, pondo em risco a sua segurança", o que levou à união da população e das autarquias na manifestação "Juntos por melhores acessibilidades".

O Ministério das Infraestruturas e Planeamento já foi contactado, mas, até agora, as respostas ainda não se tornaram em atos. Rui Raposo confirma que foram feitas "várias queixas" e que continuam a ser feitas sempre que há mais um buraco ou um perigo.

"Solicitámos ao senhor ministro que nos indicasse e informasse se havia investimentos ou não. Com alguma regularidade temos feito chegar a nossa mensagem e recebemos como resposta 'vamos ver, vamos estruturar, vamos olhar, será para 2022 ou dois mil e vinte e tal", conta, frisando que as respostas "muitas vezes não se traduzem naquilo que os concelhos precisam e que a região precisa".

A marcha lenta ligou os concelhos da Vidigueira a Barrancos passando por Moura e Mourão, num protesto em que as autarquias exigem do Governo uma resposta para o estado de degradação das estradas que ligam os municípios.