Provedor do Munícipe do Porto garante que não recebe só reclamações

Em pouco mais de seis meses, José Marques dos Santos recebeu algumas dezenas de solicitações. O Provedor do Munícipe do Porto diz que o cargo é recente, por isso, poucos conhecem a figura que se estreou na autarquia no verão passado. O gabinete foi criado para os habitantes da cidade. Ali podem apresentar preocupações e reclamações - as mais frequentes. "Tem muito a ver com questões ligadas ao estacionamento, ao estado das ruas, de jardins, árvores. Recebo também algumas reclamações de procedimentos, que demoram mais tempo do que parece razoável".

O Provedor do Munícipe aceita também sugestões e elogios. "Os portugueses não gostam muito de elogiar", refere Marques dos Santos.

O nome do antigo reitor da Universidade do Porto foi escolhido há um ano para assumir o papel de mediador entre munícipes e autarquia, e assume-se como um mediador, uma ponte entre as duas partes.

"Sou uma ponte que procura onde está a razão. E que muitas vezes está do lado do elo mais fraco, que é o munícipe. Por isso, procuro ser a voz dos munícipes aqui dentro [autarquia]."

O Provedor do Munícipe diz que a sua ação é reconhecida pelos serviços, a quem entrega as reclamações. "Tem sido excelente, até porque nós queremos também ajudar os serviços municipais a serem melhores e a terem melhor imagem."

José Marques dos Santos diz ser imune a pressões e faz o que tem de ser feito. Muitas vezes não fica sentado à espera e assume um papel pró-ativo. Até agora, já conseguiu mudar algumas situações.

Não é muito fácil traçar um perfil de quem recorre ao gabinete. O Provedor do Munícipe do Porto diz que é o mais heterogéneo possível. São munícipes de todas as idades, todos os níveis sociais e de vários pontos da cidade.