Moradores do Bairro da Jamaica vão manifestar-se esta sexta-feira

Os moradores do bairro da Jamaica vão esta sexta-feira manifestar-se em frente à Câmara Municipal do Seixal.

À TSF, Liliana Jordão, uma das organizadoras da manifestação, garante que a câmara do Seixal foi uma das primeiras entidades a saber do protesto e explica que também estão envolvidas associações externas ao bairro.

"São associações que lutam contra o preconceito, a discriminação, o racismo, a brutalidade policial."

Liliana Jordão, que já viveu no bairro, espera que o protesto de amanhã seja pacífico.

"Temos sido assediados por várias entidades e os media têm estado a distorcer os episódios que se passaram", condena.

Segundo a versão da PSP, no domingo, depois de incidentes em Vale de Chícharos, conhecido por bairro da Jamaica, no concelho do Seixal, entre agentes da polícia e moradores, resultaram feridos cinco civis e um polícia, sem gravidade.

No dia seguinte, na segunda-feira, também de acordo com a versão da polícia, após uma manifestação em frente ao Ministério da Administração Interna, em Lisboa, quatro pessoas foram detidas na sequência do apedrejamento de elementos da PSP por participantes no protesto, convocado para dizer "basta à violência policial" e "abaixo o racismo".