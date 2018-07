PSD acusa Governo de apregoar política de acolhimento que não bate certo com a prática

O PSD considera que os casos divulgados pelo jornal Público mostram que, afinal, as palavras do Governo não batem certo com as práticas, no que toca ao acolhimento dos requerentes de asilo.

De acordo com o jornal, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está a deter menores, filhos de requerentes de asilo, no Aeroporto de Lisboa.

Duarte Marques diz que politica de acolhimento do Governo não bate certo com a prática

Ouvido pela TSF, o deputado social-democrata Duarte Marques diz que estes casos põem a nu a política de acolhimento de requerentes de asilo

Duarte Marques diz que situações relatadas pelo jornal Público são uma nódoa negra na politica de acolhimento

"Nós não podemos dizer que temos uma política de acolhimento de refugiados e requerentes de asilo que é humanitária e preocupada e, ao mesmo tempo termos situações destas. Isto não é muito diferente daquilo que foi acusado os EUA e Donald Trump de fazer com as crianças do México. São situações diferentes mas são, sobretudo, situações que partem do mesmo princípio", defendeu o deputado.

Parente os casos relatados pelo Público, Duarte Marques pede a intervenção imediata do Executivo para que se pare imediatamente com estes procedimentos, para se perceber se o que está em causa é falta de meios do SEF e o que se passou "para que isto acontecesse".

"É uma nódoa negra. No melhor pano cai a nódoa e queremos acabar com isso imediatamente e esperar que o Governo venha explicar porque é que isto aconteceu", rematou.