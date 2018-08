PSD exige ações rápidas ao Governo para resolver problemas na linha 112

O PSD quer que o governo tome ações rápidas que garantam respostas eficazes na linha de emergência 112.

O Correio da Manhã noticiou esta segunda-feira que a central em Oeiras, que serve nove distritos do sul do país, está com falta de pessoal e o tempo de atendimento durante o mês de agosto já aumentou.

O deputado social-democrata, Ricardo Baptista Leite, garante que o PSD não quer ser alarmista, mas quer "soluções". Em cima da mesa, para além do pedido de ação imediata... o partido admite chamar os ministros da Administração Interna e da Saúde ao parlamento.

"Queremos ação rápida no terreno. Queremos que o Ministério da Administração Interna e da Saúde assegurem junto dos portugueses que tudo está a ser feito para resolver de imediato a situação e para garantir que as respostas que tenham de ser dadas, sejam dadas dentro tempo devido", disse o deputado social-democrata.

Ricardo Batista Leite pede medidas rápidas ao Governo

Ricardo Baptista Leite diz que o momento é crítico. O deputado não aceita que o governo não tenha uma solução para a linha de emergência 112.

"Não podemos aceitar que não haja este tipo de compromissos e de resposta rápido por parte dos nossos sistemas de segurança", afirmou Ricardo Batista Leite.

Segundo o Correia da Manhã, a central em Oeiras do 112 está com falta de pessoal, tendo atualmente quatro funcionários quando o ideal seriam 12. Ao jornal, o Ministério da Administração Interna admitiu que "nos turnos com menos movimento", há "um menor número de operadores em atividade" e também que está "a decorrer um novo processo de recrutamento junto da GNR".