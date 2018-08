PSD responsabiliza governo por "falência operacional da CP"

O PSD acusa o executivo da "mais trágica incompetência na gestão dos serviços públicos", com um colapso nunca antes visto, na qualidade dos serviços prestados aos utentes. O deputado Carlos Silva aponta a falta de material circulante e a respetiva manutenção em diversas linhas do país.

O partido entende que o governo deve uma explicação aos portugueses, lembrando que o ministro Pedro Marques não se pode desculpar com governos anteriores, quando o atual executivo está em funções há quase três anos.

Os social-democratas consideram que a CP é uma empresa que não cumpre na íntegra a obrigação de serviço público.

Esta segunda-feira é o primeiro dia útil em que vão sentir-se as alterações aos horários da CP, com menos comboios nas linhas de Cascais e Sintra, bem como a supressão do primeiro Alfa entre Lisboa e Porto.