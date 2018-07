Detido homem que agrediu companheira e fugiu. Esteve barricado durante horas

Um homem que se refugiu esta sexta-feira no interior de uma autocaravana em Ovar após agredir a companheira, fugir às autoridades e abalroar duas viaturas policiais, ferindo um agente, foi detido pela PSP, disse fonte desta força policial.

A PSP usou gás lacrimogéneo para obrigar o homem a sair da autocaravana onde estava refugiado desde o principio da manhã.

O homem, de 28 anos, ficou sob custódia policial pelas 13h00.

A ação policial envolveu uma equipa de negociadores, elementos do Grupo de Operações Especiais da PSP e da Unidade Especial de Polícia.

Tudo começou ao início da manhã, depois de os agentes da esquadra de Ovar terem sido alertados para uma situação de alegada agressão no parque de estacionamento do centro comercial Dolce Vita Ovar, onde, segundo revelou fonte policial, "uma senhora tinha sido agredida pelo companheiro e acabou estendida no chão".

O alegado agressor ter-se-á então posto em fuga numa autocaravana, colidindo com duas viaturas policiais, deixando-as "muito danificadas" e provocando ferimentos a um dos agentes no interior de um dos veículos.

"Esse agente foi conduzido para o Hospital São Sebastião, na Feira, mas está bem, apenas com ferimentos ligeiros", revela o comando distrital da PSP.

Quanto ao agressor, acabou parar a autocaravana na Rua Abel Salazar, mas recusou-se a sair da viatura, pelo que a polícia prolongou a sua permanência no local na tentativa de o convencer a deixar o carro voluntariamente.

"Na autocaravana tem pelo menos duas catanas visíveis", revelou a PSP, numa informação dada a meio da manhã.