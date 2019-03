Pulseiras da PSP para adultos já ajudaram mais de 30 pessoas, em dois anos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou os resultados do programa "Estou Aqui Adultos", projeto que tem como objetivo a segurança de adultos na via pública e o reencontro de pessoas que se tenham perdido dos seus familiares, considerando a iniciativa implementada há dois anos como um sucesso.

O porta-voz Intendente da PSP, Alexandre Coimbra, revela mais de 6500 pedidos para as pulseiras, sendo que: "foram ativadas 5239, e portanto, esta adesão é bastante significativa."

O programa registou dezenas de casos de ajuda e o porta-voz relembra um específico, uma patrulha recebeu um alerta de um idoso possivelmente ferido e desorientado na via pública. Ao chegarem ao local constaram que o idoso tinha uma das pulseiras do projeto e, após contactar o operador do 112, conseguiram localizar a sua família.

Apesar do sucesso destes dois anos, a PSP tem como próximo passo: "fazer com que esses dados fiquem registados, e que daqui a dois anos a pessoa já não tenha necessidade de se registar novamente."

Esta pulseira é gratuita, intransmissível e tem um código pessoal a que só a polícia tem acesso.