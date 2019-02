Acidente na A2, em direção a Lisboa. Para Norte recomenda-se a Ponte Vasco da Gama

09:11 - Lisboa

O trânsito continua cortado na A2, junto à Área de Serviço do Seixal, no sentido Setúbal - Almada, devido a um acidente grave ao Km 12, há fila desde o nó do Fogueteiro, e depois mais à frente há abrandamentos entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem da Ponte 25 de Abril. No sentido contrário contrário, há corte de via esquerda junto ao local do acidente (Área de serviço do Seixal), há fila depois da baixa de Corroios. Para Norte, recomenda-se a utilização da Ponte Vasco da Gama.



Trânsito lento:

No IC19, para Sintra, há fila desde Pina Manique até à zona de Queluz, também devido a um acidente. Em direção a Lisboa, há fila entre Tercena e a Amadora e depois desde o Estado Maior da Força Aérea até ao nó de Pina Manique.

Na A5, no sentido Cascais-Lisboa, com fila a partir de Porto Salvo até ao Estádio Nacional e mais à frente a partir de Monsanto até à zona das Amoreiras.

Na Marginal, em direção a Lisboa, com fila na zona de Santo Amaro de Oeiras, depois entre Paço d'Arcos e Caxias e mais à frente entre o Alto da Boa Viagem e a Cruz Quebrada.

Na 2ª Circular, no sentido Aeroporto-Benfica, há fila na saída para o aeroporto e depois desde a zona da Rotunda do Relógio até ao Campo Grande. No sentido Pina Manique-Sacavém, há fila entre as Torres de Lisboa e as Calvanas.

No Eixo Norte-Sul, no sentido Camarate-Campolide, com fila desde o Lumiar até Sete Rios e depois na saída para Alcântara.

Na CRIL, no sentido Algés-Sacavém, com fila na saída para Sacavém.

Na Calçada de Carriche, em direção ao Campo Grande, com fila até à zona do Lumiar.

Na Av. Infante D. Henrique, no sentido Moscavide-Poço do Bispo, com fila até ao viaduto sobre a Av. de Berlim.

09:06 - Porto

Trânsito lento:



Na A20, em direção à VCI, há fila a partir da zona de Oliveira do Douro até ao nó do Mercado Abastecedor, devido a um acidente.

Na A1 para a VCI, há fila desde o nó de Santo Ovídio até à saída para Bessa Leite, a afetar a ligação da A44, com fila desde a zona de Valadares e depois novamente fila na VCI entre a Boavista e o nó de Francos.

Na A4, em direção ao Porto, com fila para a portagem de Ermesinde, a afetar o acesso de Santa Rita.

Na A3, em direção ao Porto, com fila a anteceder o nó de Águas Santas até à saída para a Circunvalação.

Na A28, em direção ao Porto, com fila desde a Ponte sobre o Rio Leça até à Rotunda AEP, e depois na Av. AEP, em direção à VCI e também para a Av. Sidónio Pais e 5 de outubro.

Na Via Norte, no sentido Maia-Porto.

Na Circunvalação, entre os cruzamentos de Rio Tinto e Areosa, em direção ao Hospital de São João.

Na Via Panorâmica, para o Campo Alegre.

Na Ponte do Infante, em direção ao Porto.

Na Marginal, para o Túnel da Ribeira, com fila desde a zona da Ponte do Infante.

08:50 - Lisboa:

No IC19, para Lisboa, há fila entre Tercena e a Amadora e depois desde o Estado Maior da Força Aérea até ao nó de Pina Manique. Para Sintra, há fila entre a Amadora e a zona de Queluz, devido a um acidente.

08:45 - Lisboa

O trânsito está cortado na A2 junto à Área de Serviço do Seixal, no sentido Setúbal - Almada, devido a um acidente ao Km 12, há fila desde o nó do Fogueteiro, e depois mais à frente entre a baixa de Almada e a Praça da Portagem da Ponte 25 de Abril. No sentido contrário contrário, só se circula pela via direita junto ao local do acidente (Área de serviço do Seixal), há fila desde a baixa de Corroios. Para Norte, recomenda-se a utilização da Ponte Vasco da Gama.

08:30 - Lisboa

Trânsito lento:



No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre o nó do Fogueterio e a zona dos Foros de Amora, devido a um acidente depois mais à frente entre a zona do Feijó e a Praça da Portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20, com fila desde a zona do posto de abastecimento.

Na A5, no sentido Cascais-Lisboa, com fila a partir da Área de Serviço de Oeiras até ao Estádio Nacional e mais à frente a partir de Monsanto até à zona das Amoreiras.

Na Marginal, em direção a Lisboa, com fila na zona de Santo Amaro de Oeiras, depois entre Paço d'Arcos e Caxias e mais à frente entre o Alto da Boa Viagem e a Cruz Quebrada.

No IC19, para Lisboa, há fila entre Tercena e a Amadora e depois desde o Estado Maior da Força Aérea até ao nó de Pina Manique.

Na 2ª Circular, no sentido Aeroporto-Benfica, há fila desde a zona da Encarnação até ao Campo Grande. No sentido Pina Manique-Sacavém, há fila desde as Torres de Lisboa até às Calvanas.

No Eixo Norte-Sul, no sentido Camarate-Campolide, com fila desde o Lumiar até Sete Rios e depois na saída para Alcântara.

Na CRIL, no sentido Sacavém-Algés, há fila entre Odivelas e os túneis de Benfica. No sentido Algés-Sacavém, com fila na saída para Sacavém.

Na Calçada de Carriche, em direção ao Campo Grande, com fila até à zona do Lumiar.

Na Av. Infante D. Henrique, no sentido Moscavide-Poço do Bispo, com fila até ao viaduto sobre a Av. de Berlim.

08:27 - Porto

Trânsito lento:



Na A1 para a VCI, há fila desde o nó de Santo Ovídio até à saída para Bessa Leite, a afetar a ligação da A44, com fila desde a zona de Valadares e depois novamente fila na VCI entre a Boavista e o nó de Francos.

Na A20, em direção à VCI, há fila a partir da zona de Oliveira do Douro até ao nó da A3.

Na A4, em direção ao Porto, com fila para a portagem de Ermesinde, a afetar o acesso de Santa Rita.

Na A3, em direção ao Porto, com fila a anteceder o nó de Águas Santas até à ligação à VCI, em direção à Ponte do Freixo.

Na A28, em direção ao Porto, com fila desde a Ponte sobre o Rio Leça até à Rotunda AEP, e depois na Av. AEP, em direção à VCI e também para a Av. Sidónio Pais e 5 de outubro.

Na Via Norte, no sentido Maia-Porto.

Na Circunvalação, entre os cruzamentos de Rio Tinto e Areosa, em direção ao Hospital de São João.

Na Via Panorâmica, para o Campo Alegre.

Na Ponte do Infante, em direção ao Porto.

Na Marginal, para o Túnel da Ribeira, com fila desde a zona da Ponte do Infante.

08:11 - Lisboa

Trânsito lento:



Na A5, no sentido Cascais-Lisboa, com fila a partir da Área de Serviço de Oeiras até ao Estádio Nacional e mais à frente a partir de Monsanto até à zona das Amoreiras.

Na Marginal, em direção a Lisboa, com fila na zona de Santo Amaro de Oeiras, depois entre Paço d'Arcos e Caxias e mais à frente entre o Alto da Boa Viagem e a Cruz Quebrada.

No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre a zona do Feijó e a Praça da Portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20, com fila desde a zona do posto de abastecimento.

No IC19, para Lisboa, há fila entre Queluz e a Amadora e depois desde o Estado Maior da Força Aérea até ao nó de Pina Manique.

Na 2ª Circular, no sentido Aeroporto-Benfica, há fila desde Sacavém até à saída para o aeroporto e depois a partir a zona da Rotunda do Relógio até ao Campo Grande. No sentido Pina Manique-Sacavém, há fila desde o viaduto do Eixo Norte-Sul até às Calvanas.

No Eixo Norte-Sul, no sentido Camarate-Campolide, com fila desde o Lumiar até Sete Rios e depois na saída para Alcântara.

Na CRIL, no sentido Algés-Sacavém, com fila no final da subida para o Túnel do Grilo, a afetar o acesso da A8 (na zona da Ponte de Frielas) e mais à frente na saída para Sacavém. No sentido Sacavém-Algés, há fila na descida após o Túnel do Grilo até ao acesso para a Calçada de Carriche e mais à frente entre Odivelas e os túneis de Benfica.

Na Calçada de Carriche, em direção ao Campo Grande, com fila até à zona do Lumiar.

Na Av. Infante D. Henrique, no sentido Moscavide-Poço do Bispo, com fila até ao viaduto sobre a Av. de Berlim.

08:06 - Porto

Trânsito lento:



Na A1 para a VCI, há fila desde o nó de Santo Ovídio até à saída para Bessa Leite, a afetar a ligação da A44, com fila desde a zona de Valadares e depois novamente fila na VCI entre a Boavista e o nó de Francos.

Na A20, em direção à VCI, há fila a partir da zona de Oliveira do Douro até ao nó da A3.

Na A4, em direção ao Porto, com fila para a portagem de Ermesinde, a afetar o acesso de Santa Rita.

Na A3, em direção ao Porto, com fila após o nó de Águas Santas até à ligação à VCI, em direção à Ponte do Freixo.

Na A28, em direção ao Porto, com fila desde a Ponte sobre o Rio Leça até à Rotunda AEP, e depois na Av. AEP, em direção à VCI e também para a Av. Sidónio Pais e 5 de outubro.

Na Via Norte, no sentido Maia-Porto.

Na Circunvalação, entre os cruzamentos de Rio Tinto e Areosa, em direção ao Hospital de São João.

Na Via Panorâmica, para o Campo Alegre.

Na Ponte do Infante, em direção ao Porto.

Na Marginal, para o Túnel da Ribeira, com fila desde a zona da Ponte do Infante.

07:27 - Lisboa

Trânsito lento:



Na A2, em direção à Ponte 25 de abril, com fila após a baixa de Corroios até à Praça da Portagem, a afetar os acessos do Centro-Sul e o final do IC20, com fila desde o nó do Hospital.

No IC19, para Lisboa, há fila desde a zona de Tercena até à Amadora e depois na chegada ao nó de Pina Manique.

Na A5, no sentido Cascais-Lisboa, com fila a partir de Porto Salvo até ao Estádio Nacional e depois na descida de Monsanto até ao viaduto Duarte Pacheco, devido a um toque.

Na A1, para a 2ª Circular, há abrandamentos entre a zona de São João da Talha e o viaduto sobre o rio Trancão.

07:25 - Porto:

Trânsito lento:



No final da A1, para a Ponte da Arrábida, com fila a partir do nó das Devesas e depois na VCI, entre a Boavista e o nó de Francos.

Na ligação da A44, à A1 para a Ponte da Arrábida, no sentido Valadares-Porto.

Na VCI, no sentido Freixo-Arrábida, com abrandamentos entre Bonjoia e o nó da A3.

07:04 - Lisboa

Trânsito lento:



No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre a zona do Feijó e a praça da portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20, com fila desde a zona do posto de abastecimento.

No IC19, para Lisboa, há fila entre Tercena e a Amadora.

Trânsito muito intenso:

Na A5, para Lisboa, com abrandamentos na zona do Estádio Nacional.

07:03 - Centro: Acidente na A14, entre os nós de Cantanhede e Montemor-o-Velho, ao Km 24, no sentido Coimbra - Figueira da Foz, há abrandamentos à passagem pelo local.



Porto:

Trânsito intenso sem paragens:



Na VCI e Av. AEP, nos dois sentidos.

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

06:50 - Lisboa

Trânsito lento:



No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre a zona do Feijó e a praça da portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20, com fila desde a zona do posto de abastecimento.







Centro: Acidente na A14, entre os nós de Cantanhede e Montemor-o-Velho, ao Km 24, no sentido Coimbra - Figueira da Foz, há abrandamentos à passagem pelo local.

06:33 - Lisboa:

Trânsito muito intenso com abrandamentos:



No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre a descida para a baixa de Almada e a Praça da Portagem.