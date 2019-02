Acidente na Ponte do Freixo. Restantes acessos ao Porto e Lisboa, congestionados

08:33 - Lisboa

Trânsito lento:



Na A5, no sentido Cascais-Lisboa, com fila a partir de Porto Salvo até ao Estádio Nacional e mais à frente a partir de Monsanto até à zona das Amoreiras e Túnel do Marquês.

Na Marginal, em direção a Lisboa, com abrandamentos entre Santo Amaro de Oeiras e Paço d"Arcos e depois entre Caxias e a Cruz Quebrada.

No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, há fila entre a zona do Feijó e a Praça da Portagem da Ponte 25 de abril, a afetar as ligações do Centro-Sul e o final do IC20, com fila desde a zona do posto de abastecimento.

No IC19, para Lisboa, há fila na zona de Queluz depois na reta dos comandos e mais à frente desde Alfragide até ao nó de Pina Manique.

Na 2ª Circular, no sentido Aeroporto-Benfica, há fila na saída para o aeroporto e depois a partir a zona da Rotunda do Relógio até ao Campo Grande. No sentido Pina Manique-Sacavém, há fila entre o viaduto do Eixo Norte-Sul e as Calvanas.

No Eixo Norte-Sul, no sentido Camarate-Campolide, com fila desde o Lumiar até Sete Rios.

Na CRIL, no sentido Sacavém-Algés, há fila entre Odivelas e os túneis de Benfica. No sentido Algés-Sacavém, com fila no final da subida para o Túnel do Grilo até Sacavém, a afetar o acesso da A8 (na zona da Ponte de Frielas).

Na Calçada de Carriche, em direção ao Campo Grande, com fila até à zona do Lumiar.

Na Av. Infante D. Henrique, no sentido Moscavide-Poço do Bispo, com fila até ao viaduto sobre a Av. de Berlim.

08:30 - Porto

Trânsito lento:



Na A20, em direção à VCI, com fila depois do nó de Avintes até ao meio da Ponte do Freixo, devido a um acidente, a afetar a ligação da A44 e depois mais à frente novamente fila na VCI, desde Bonjoia até ao nó da A3.

Na A1 para a VCI, há fila desde o nó de Santo Ovídio até à saída para Bessa Leite, a afetar a ligação da A44, e depois novamente fila na VCI entre a Boavista e o nó de Francos.

Na A4, em direção ao Porto, com fila para a portagem de Ermesinde, a afetar o acesso de Santa Rita.

Na A3, em direção ao Porto, com fila após o nó de Águas Santas até à saída para a Circunvalação.

Na Av. AEP, em direção à VCI e também para a Av. Sidónio Pais e 5 de outubro.

Na Circunvalação, entre os cruzamentos de Rio Tinto e Areosa, em direção ao Hospital de São João.

No final da Via Norte, no sentido Maia-Porto.

Na Via Panorâmica, para o Campo Alegre.

Na Ponte do Infante, em direção ao Porto.

Na Marginal, para o Túnel da Ribeira.

