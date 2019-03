11:28 - Sul: Algarve: Acidente na A2, entre os nós de Alcácer-do-Sal e Grândola - Norte, ao Km 101, no sentido Almada - Algarve.



Lisboa

Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.

11:25 - Porto

Trânsito pouco intenso:



No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

Na VCI, nos dois sentidos.

10:44 - Sul: Algarve: Acidente na A2, entre os nós de Alcácer-do-Sal e Grândola - Norte, ao Km 101, no sentido Almada - Algarve.



Lisboa

Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.

10:42 - Porto

Trânsito lento:



Na VCI, no sentido Freixo-Arrábida, há fila desde o nó de Francos até ao início da Ponte da Arrábida, devido a um acidente.

Trânsito pouco intenso:

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

10:01 - Sul: Algarve: Acidente na A2, entre os nós de Alcácer-do-Sal e Grândola - Norte, ao Km 101, no sentido Almada - Algarve.



Lisboa

Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril.

10:00 - Porto

Trânsito lento:



Na VCI, no sentido Freixo-Arrábida, há fila desde o nó da Boavista até ao início da Ponte da Arrábida, devido a um acidente.

Trânsito pouco intenso:

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

09:30 - Sul: Algarve: Acidente na A2, entre os nós de Alcácer-do-Sal e Grândola - Norte, ao Km 101, no sentido Almada - Algarve.



Lisboa

Acidente na A5, na zona de Linda-a-Velha, ao Km 5, no sentido Lisboa - Cascais, há fila a partir de Monsanto. Para Lisboa, há fila no viaduto Duarte Pacheco, em direção às Amoreiras.



Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.

09:29 - Porto

Trânsito lento:



Na VCI, no sentido Freixo-Arrábida, há fila desde o nó do Mercado Abastecedor até à Prelada, devido a um acidente.

Trânsito intenso:

Na Av. AEP, para a Av. Sidónio Pais e 5 de outubro.

Trânsito pouco intenso:

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

09:01 - Sul: Algarve: Acidente na A2, entre os nós de Alcácer-do-Sal e Grândola - Norte, ao Km 101, no sentido Almada - Algarve.



Lisboa

Acidente na A5, na zona de Linda-a-Velha, ao Km 5, no sentido Lisboa - Cascais, há fila a partir de Caselas.



Trânsito pouco intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.

No IC19, no sentido Sintra-Lisboa, na reta dos Comandos.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

09:00 - Porto

Trânsito lento:



Na VCI, no sentido Freixo-Arrábida, há fila desde o nó da A3 até à Prelada, devido a um acidente.

Trânsito intenso:

Na Av. AEP, para a Av. Sidónio Pais e 5 de outubro.

Trânsito pouco intenso:

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

08:28 - Sul: Algarve: Acidente na A2, entre os nós de Alcácer-do-Sal e Grândola - Norte, ao Km 101, no sentido Almada - Algarve.



Lisboa

Trânsito pouco intenso:



No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.

No IC19, no sentido Sintra-Lisboa, na reta dos Comandos.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

08:27 - Porto

Trânsito intenso:



Na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, entre a Boavista e o nó de Francos.

Na Av. AEP, para a Av. Sidónio Pais e 5 de outubro.

Trânsito pouco intenso:

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

08:07 - Sul: Algarve: Acidente na A2, entre os nós de Alcácer-do-Sal e Grândola - Norte, ao Km 101, no sentido Almada - Algarve.



Lisboa

Trânsito pouco intenso:



No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.

No IC19, no sentido Sintra-Lisboa, na reta dos Comandos.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

08:06 - Porto

Trânsito intenso:



Na VCI, no sentido Arrábida-Freixo, entre a Boavista e o nó de Francos.

Trânsito pouco intenso:

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

07:42 - Sul: Algarve: Acidente na A2, entre os nós de Alcácer-do-Sal e Grândola - Norte, ao Km 101, no sentido Almada - Algarve.

07:26 - Lisboa

Trânsito muito intenso:



No IC19, no sentido Sintra-Lisboa, na reta dos Comandos.

Trânsito intenso:

No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

07:24 - Porto

Trânsito intenso sem paragens:



Na VCI e Av. AEP, nos dois sentidos.

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

07:10 - Lisboa

Trânsito intenso:



No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.





Nota: Recomenda-se prudência nas zonas onde o piso está molhado, por ficar escorregadio.

07:08 - Porto

Trânsito intenso sem paragens:



Na VCI e Av. AEP, nos dois sentidos.

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

06:37 - Lisboa

Trânsito muito intenso com abrandamentos:



No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre a descida para a baixa de Almada e a Praça da Portagem.