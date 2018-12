Quais são os cuidados a ter com os produtos para crianças?

Como escolher? O que verificar? Que preocupações ter depois da compra? Nesta edição alargada do TSF Pais e Filhos, Sandra Nascimento, presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil responde às perguntas.

A APSI atualizou, recentemente, o Guia Digital de Segurança dos Produtos para Crianças, um guia disponível online que quer ajudar os pais a fazerem boas escolhas na hora de comprar. Pode consultá-lo aqui .

Nesta edição do TSF Pais e Filhos, ainda o Programa Natal em Lisboa com concertos e atividades para as famílias.