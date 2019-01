Quatro filhos, dos 13 aos 18, apanhados a fumar na sala... O que faz um pai ?

Uma queda duma claraboia "para ver como era". Uns dentes partidos no choque frontal da bicicleta contra um muro "pedi-lhe para me dirigir e ela só se riu".

Os assaltos à copa "para comer os chouriços e os queijos". As vezes que trepou o muro do Colégio Militar para a noite lisboeta. O fumo na sala de visitas. Quatro, os quatro filhos a fumar.

O pai, engenheiro civil e militar, chega mais cedo a casa nesse dia. Abre a porta, vê o que vê, volta a fechar a porta, sai de casa. E não acaba aqui a história...

Uma entre as muitas, contadas pelos dois irmãos. Um a puxar pela memória do outro.

António Maia Gonçalves foi para Medicina, porque sim. Luísa Maia Gonçalves seguiu Direito " para mudar o mundo". Fez carreira como inspectora do SEF, foi a primeira mulher a dirigir aquele Serviço e demitiu-se em Outubro de 2017. Ainda não passou o tempo para falar desse tempo. Está actualmente no Tribunal Constitucional.

António é especialista em medicina interna e cuidados intensivos. É médico do público e do privado. Na Casa de Saúde da Boavista no Porto, é o responsável pela Unidade de Cuidados Intensivos, no hospital de Braga dirige a área da formação.

Luísa e António são os mais novos de quatro irmãos. Ela a única, por ser rapariga, que não fez o ensino no Colégio Militar, mas também usou uniformes e batas.

O pai, o general Manuel Maia Gonçalves tinha o curso de piano do Conservatório. Foi condecorado pela rainha Isabel II com a Victorian Croft, pelos serviços prestados em Macau.

E esta é mais uma história.

