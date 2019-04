Quatro menores feridos no Metro do Porto. Iam pendurados na composição

Quatro adolescentes ficaram feridos depois de terem caído de uma composição do Metro do Porto. A informação foi confirmada à TSF por fonte do metro do Porto.

PUB

As vítimas são rapazes de "aproximadamente 15 anos de idade". Viajavam pendurados na parte de trás de uma das composições quando caíram para a linha.

Foi o condutor da composição que seguia em sentido contrário que deu o alerta e chamou as equipas de emergência.

Os jovens ficaram feridos sem gravidade e foram encaminhadas para o Hospital de S. João.

A linha foi temporariamente interrompida, mas a circulação foi retomada pelas 14h30.

No Twitter, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) avançou inicialmente que os jovens teriam sido atropelados.

O acidente ocorreu em Rio Tinto pelas 13h27. Foram mobilizadas pera o local duas viaturas médicas e quatro ambulâncias.