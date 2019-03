Queda de avioneta em Bragança faz dois mortos. Aparelho foi a Espanha horas antes

Duas pessoas morreram este sábado na sequência da queda de uma aeronave ligeira em Bragança, disse à TSF fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

Segundo o CDOS de Bragança, o alerta para uma "explosão e queda de aeronave ligeira" na zona de Aveleda e Rio de Onor, a cerca de 10 km do Aeródromo de Bragança, foi dado às 17h54. O aparelho teria descolado cerca de 30 minutos antes de se dar o acidente.

A mesma fonte confirma que, no interior da aeronave, seguiam dois pilotos experientes, que realizavam uma viagem de recreio. As duas vítimas mortais são um piloto da TAP de 26 anos e um empresário de 60, ambos daquela cidade e membros do Aeroclube de Bragança.



Os dados sobre as vítimas foram dados à agência Lusa por fonte da direção do Aeroclube de Bragança.

Aeronave tinha ido a Espanha horas antes

O repórter TSF no local, Afonso de Sousa, conseguiu apurar que este mesmo aparelho tinha ido, horas antes, a Espanha. Quem realizou a viagem foi um outro piloto do aeroclube, Telmo Garcia, que conduziu a avioneta até um evento de convívio entre o Aeródromo de Bragança e um outro aeródromo espanhol.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAFF), disse à Lusa fonte daquele organismo, já tomou conhecimento do acidente e vai enviar uma equipa para o local para iniciar uma investigação.