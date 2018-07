Quem é o padre a quem o Papa confiou os segredos do Vaticano?

José Tolentino de Mendonça é o novo arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica, passando a tutelar a mais antiga biblioteca do mundo, a convite do Papa Francisco.

O padre poeta será este sábado ordenado arcebispo numa cerimónia presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Manuel Vilas Boas traça o perfil de Tolentino de Mendonça

Cedo se manifestou próximo do meio cultural português. A Assírio e Alvim colocou-o entre os construtores da poesia atravessada pela alma humana, pelo sentido bíblico da existência, pelo discurso diferente.

José Tolentino Calaça de Mendonça trazia da Madeira, onde nasceu há 53 anos, o nome da ilha, para vir estudar teologia no Seminário dos Olivais, em Lisboa.

Ordenado padre em 1990, depressa vai a Roma e de lá traz o mestrado em ciências bíblicas. Capelão da Católica, faz doutoramento em teologia bíblica e leciona hebraico, cristianismo e cultura. Dirigiu a Didascália, revista da Faculdade de Teologia da UCP, onde viria a ser diretor. No campo pastoral dinamizou, por vários anos, a histórica Capela do Rato, onde, recentemente, foi homenageado, numa sessão em que foram ditos textos e poemas da sua autoria.

Em 2011, penetra, de novo, no Vaticano como consultor pontifício para a cultura. No ano seguinte é nomeado vice-reitor da UCP, por dois mandatos.

Iniciou a área editorial, há quase três décadas, com "os dias contados".

Dispõe já de 34 obras editadas, sendo a última "Elogio da sede", compilação dos textos lidos durante o retiro que fez ao papa Francisco e membros do staff da cúria romana, na última Quaresma. Em 26 de Junho foi elevado elevado à dignidade de arcebispo, ao ser nomeado diretor dos Arquivos Secretos do Vaticano e da Biblioteca Apostólica.

É ordenado Arcebispo titular de Suava, esta tarde, nos Jerónimos, pelo cardeal-patriarca de Lisboa.

Em recente entrevista à agência Ecclesia D. Tolentino Mendonça referia que "uma biblioteca é um lugar onde se guarda a memória e onde pulsa a ideia de futuro".

O novo arcebispo referia ainda à agência oficial da igreja católica portuguesa que o Arquivo e a Biblioteca do Vaticano são "uma garantia da vitalidade e do futuro da Igreja".

Mantendo-se sempre em discreta ortodoxia, sentindo até um "privilégio" poder colaborar com o papa Francisco, Tolentino de Mendonça é tido como "uma presença que tranquiliza", chegando, assim, as pessoas diferentes. Como intelectual católico desenvolveu sempre intensa atividade junto de ateus e agnósticos.