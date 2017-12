Quem quer ser mestre cervejeiro?

Arte ou ciência? Trabalho ou hobby? Na Alemanha aprender a fazer cerveja é coisa séria. Para além de esta ser uma das bebidas mais consumidas no país, há duas universidades que ensinam a produzi-la.

Na Universidade Técnica de Berlim o departamento de Ciência da Produção de Cerveja tem 80 anos, oferece uma licenciatura e um mestrado. A procura tem aumentado e, para 30 vagas, chega a haver mais de 300 candidatos. Mas o curso é muito mais que beber cerveja, sublinha Sara. "É muita química, o que no início se torna um pouco complicado. À medida que vamos avançando fica mais e mais interessante e é giro ver como diferentes matérias, como a química, a matemática e a física se unem numa disciplina só: como produzir cerveja."

O coordenador do curso, Frank-Jürgen Methner, destaca o interesse que o curso tem demonstrado: "Hoje em dia as gerações mais novas estão mais preocupadas com a comida saudável, tal como se fazia antigamente. E procuram comida natural, sem pesticidas nem herbicidas por exemplo, estão mais centradas na agricultura orgânica e também no trabalho feito à mão."