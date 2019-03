Quer comprar uma aldeia? A mais caricata de Portugal está à venda

O nome oficial é Aldeia da Terra, mas o acervo de 4 mil peças - traduzido em mais de 500 caricaturas, casas, igrejas, motorizadas e até tabuleiros de xadrez dos porcos - conquistou o epíteto de "aldeia mais caricata de Portugal".

O proprietário, Tiago Cabeça, diz que se cansou da falta de apoio e decidiu agora pôr a aldeia à venda pelo preço de custo.

Reportagem de Roberto Dores, na aldeia mais caricata do país

A aldeia nasceu numa quinta de Arraiolos, há oito anos, porém, o projeto revelou-se inviável sem serviços de apoio aos visitantes no local. Os irmãos Tiago e Teresa decidiram fechar a "casa" e transladar o acervo para duas lojas em Évora. Só que também não está a resultar, porque o espaço é pequeno e não permite cobrança de bilheteira, estando a aldeia a ser mantida apenas com as receitas das encomendas com triplicaram à boleia da abertura do atelier em Évora.

Tiago já contactou várias câmaras no país para tentar vender a aldeia, mas como não encontrou acolhimento iniciou a venda a retalho. Agora, quem der 200 mil euros fica com a coleção.