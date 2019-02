Rádio Universidade de Coimbra retoma em março emissões na frequência 107.9 FM

A Rádio Universidade de Coimbra (RUC) deverá voltar a emitir na frequência 107.9 FM no dia 01 de março, data em que celebra 33 anos de existência, disse esta sexta-feira à agência Lusa o presidente da estação.

A emissão da RUC tem estado a ser feita apenas na Internet desde 13 de outubro de 2018 (no link emissão.ruc.fm), por causa dos estragos provocados pela passagem no Centro do país da tempestade tropical Leslie, que derrubou a antena de transmissão e danificou equipamento.

Segundo o presidente da RUC, João Aveiro, vai ser a Universidade de Coimbra a suportar os custos da reparação da antena instalada nos terrenos do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra, estimados em mais de 30 mil euros.

As obras começam na próxima semana e deverão estar concluídas a tempo da emissão de aniversário de 01 de março, assinalado com uma emissão especial em direto do átrio da Faculdade de Química da Universidade de Coimbra, no Polo I. O lema da emissão será ""33: no ar outra vez!".

A rádio partilha o aniversário com a Universidade de Coimbra, que nesse dia comemora 729 anos de existência.

"Retomar a emissão nesse dia será uma feliz coincidência", refere João Aveiro, que agradece à Universidade o apoio decisivo para a resolução do problema.

A RUC é uma secção cultural da Associação Académica de Coimbra e da Universidade de Coimbra, funcionando desde 1986 como estação emissora e centro de formação de profissionais de rádio.

Na sua génese esteve, na década de 40 do século XX, o Centro Experimental de Rádio. Hoje, transmite 24 horas por dias, centrada sobretudo na cidade de Coimbra e na sua Universidade.

"A RUC herdou do passado uma forma muito especial de fazer rádio e é hoje um órgão de comunicação social único pelo seu papel formador e inovador", refere a direção da estação universitária.

