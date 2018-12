Rapar o tacho da memória (e da caldeirada) para recordar Mário Soares

No dia em que se assinalariam 94 anos do nascimento de Mário Soares, a TSF passou a manhã n'O Teimoso, restaurante na Figueira da Foz que o antigo Presidente da República e fundador do Partido Socialista frequentava regularmente.

Fernando Alves sentou-se à mesa com Carlos Monteiro, presidente da Comissão Política do PS, Carlos Beja e Lucas Santos, organizadores da homenagem a Mário Soares que se vai realizar este sábado neste mesmo restaurante.

Primeira parte - Um restaurante especial para Mário Soares

"Mário Soares tinha uma especial predileção por vir aqui, explica Carlos Beja, e até tinha um prato preferido: a caldeirada de peixe.

Foto: TSF

Lucas Santos conta que um dia Soares perguntou se podia "ir ao tacho", ao que lhe responderam: "a si tudo lhe é permitido, quem tudo fez pelo país e pela Europa".

Segunda parte - "Um teimoso pela liberdade"

Carlos Beja, Carlos Monteiro e Lucas Santos recordam o percurso de Mário Soares, a "vivacidade que fazia inveja a qualquer jovem" e a sua ligação à Figueira da Foz. Também António Costa deixou uma uma mensagem de homenagem ao histórico socialista Lucas Santos recordam o percurso de Mário Soares, a "vivacidade que fazia inveja a qualquer jovem" e a sua ligação à Figueira da Foz. Também António Costa deixou uma uma mensagem de homenagem ao histórico socialista.

Foto: TSF

O repórter Miguel Videira conta ainda a história do verdadeiro "teimoso" que deu nome à praia de onde vem o peixe servido no restaurante homónimo.

Terceira parte - A política à mesa

"Almoçar homenageando Mário Soares é homenagear a liberdade. A palavra cental da mesa de Mário Soares, e de todos nós, deve ser a liberdade", destaca Carlos Beja.