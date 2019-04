Já reabriu o troço da Linha do Douro que esteve encerrado quatro meses

A reabertura da linha permite retomar, a partir desta segunda-feira, a frequência de comboios anterior ao início das obras de eletrificação da Linha do Douro, entre as estações ferroviárias de Marco de Canaveses e Caíde, que foram iniciadas a 26 de novembro. A intervenção prolongou-se por cerca de quatro meses, mais um mês do que a previsão inicial.

Apesar de o troço de 14,4 quilómetros ter sido hoje reaberto à circulação, segundo a agência Lusa, durante cerca de dois meses o serviço será assegurado por composições a diesel, enquanto decorrer o processo de certificação da eletrificação do lanço entre Caíde e Marco.

O último transporte, às 00h10, continuará a ser feito por autocarro, devido aos trabalhos em período noturno ao longo do mês de abril.

O presidente da Comissão de Utentes da Linha do Douro, António Pereira, disse esta segunda-feira que os habituais passageiros do transporte ferroviário na Linha do Douro, até Marco de Canaveses, esperam agora "com entusiasmo" a chegada dos suburbanos elétricos do Porto àquela cidade do Baixo Tâmega.

A CP prevê que os comboios suburbanos entrem em funcionamento em junho naquele lanço da Linha do Douro.