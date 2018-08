Recordar Cego do Maio: o grande herói dos pescadores poveiros

As águas da Praia Verde , na Póvoa de Varzim, são frias e por isso consideradas terapêuticas, mas também perigosas.

Num tempo em que para salvar os camaradas tinham de ser os próprios pescadores a fazer-se ao mar, um homem apenas salvou a vida de muitos.

José Rodrigues Maio, mais conhecido como Cego do Maio, ficou para a história pelas vidas que salvou. Póvoa de Varzim está a comemorar os 200 anos do seu nascimento.

Reza a história que, quando as vagas lhe faziam frente, este homem simples do povo que virou herói gritava "eh mar, chega para lá!"

O Cego do Maio chegou comandar uma embarcação salva-vidas, agora alvo de obras de requalificação. José Viana, proprietário dos Estaleiros Irmãos Viana explica-nos as características deste barco e as especificidades do trabalho para o preservar.

Encarregue de recuperar a história desta embarcação e do socorro a náufragos na Póvoa de Varzim, que remonta a 1864, está Maria de Jesus Rodrigues.

Deolinda Carneiro, diretora do museu municipal de etnografia e história da Póvoa de Varzim, descreve as atividades dinamizadas para assinalar esta efeméride.

São agora muitos os homens e mulheres que velam pela segurança dos banhistas nestas águas. Lembra o capitão José Marques Coelho, da capitania da Póvoa, que esta semana haverá marés vivas, pelo que o cuidado com o mar deve ser redobrado.

Para além da ondulação e fortes correntes, também os agueiros representam um risco para os banhistas. Carlos Ferreira, diretor da associação de nadadores salvadores "Delfins" explica como identificar este "local traiçoeiro".

Também a tecnologia ajuda a evitar mortes no mar. Ana Mesquita Veríssimo, da fundação Vodafone, explica como.

Seguras e para todos, assim se querem afirmar estas praias. Olindina Novo fala-nos do projeto "IN Póvoa", inserido no projeto "Unidos Vencemos Barreiras" do Instituto Maria Paz Varzim em parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.

Na vertente destinada a pessoas com mobilidade reduzida, 30 voluntários associados a este projeto permitem que todos possam entrar na água com ajuda de cadeiras anfíbias.

O presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira destaca a costa extensa, com Bandeira Azul e todas as praias e animação sempre presente e wifi até no areal.

Bruno Torres, jogador de futebol de praia e membro do Active Fitness da Póvoa do Varzim, fala-nos por sua vez das atividades desportivas que podemos praticar na praia.

Por aqui passou também o "Hippy Chic Festival", contam Sérgio Castro, da organização, e Luís Botas, do Clube da Praia da Póvoa do Varzim, espaço que acolhe este festival eclético.

Todos os domingos, entre as 9h00 e as 11h00, até 26 de agosto, a TSF e o Ginásio Clube Português animam as praias de Portugal com fitness, running e muito mais.

Vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo. Vamos à praia consigo. Com o apoio do Ginásio Clube Português e Fundação Vodafone.

Ouça aqui todas as edições do Praia a Praia