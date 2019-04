Redução nos passes sociais do Algarve pode chegar aos 80%

A AMAL, a Comunidade Intermunicipal do Algarve aprovou esta quinta-feira a redução dos passes sociais, que nalguns casos pode chegar aos 80%.

Na última reunião, o presidente da câmara de Faro fez a proposta de que, à semelhança de Lisboa e Porto, nenhum passe ultrapassasse os 40 euros.

Jorge Botelho, presidente da AMAL sublinha que depois de negociações com as operadoras de transportes foi possível ir mais longe." Vamos ter passes no valor mínimo de 14 euros até um máximo de 40 euros", explica.

"Nesta primeira fase temos a CP, Rodoviária Nacional, Frota Azul e a empresa de transportes de Faro", diz Jorge Botelho.

Estes passes dizem respeito aos transportes interurbanos mas no que concerne aos transportes urbanos o regime só entrará em vigor após a aprovação por cada uma das Assembleia Municipais do Algarve.

Em relação aos transportes interurbanos o novo tarifário começa já em Maio.