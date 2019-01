Buscas reforçadas. Praticante de bodyboard desaparecido na Costa de Caparica

As buscas pelo praticante de bodyboard que desapareceu no domingo na Costa de Caparica, distrito de Setúbal, foram reforçadas esta manhã, informou o porta-voz da Marinha. As buscas envolvem elementos dos bombeiros e da Polícia Marítima, em terra, e uma lancha de fiscalização rápida da Marinha, no mar.

O praticante de bodyboard desapareceu no domingo numa das praias da Costa de Caparica e as autoridades, depois de alertadas por um familiar, desencadearam durante a tarde uma operação de busca por terra e por mar.

A Polícia Marítima, que foi chamada ao local, acabou por detetar a viatura do homem desaparecido na zona urbana da Costa de Caparica.