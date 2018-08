Rendas altas agravam falta de mão-de-obra no Algarve

Os empresários do turismo e hotéis do Algarve alertam que é cada vez mais difícil encontrar casas para arrendar, a preços razoáveis, na região, afastando muitos trabalhadores numa altura em que há uma grave falta de mão-de-obra.

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) admite que não é por falta de imóveis e construção na região que as casas não existem, o problema é que estão destinadas ao mercado turístico, mesmo que de segunda habitação ou de férias, com valores elevadíssimos para o comum dos trabalhadores.

Elidérico Viegas sublinha que só na área que representa há um défice de 3 mil trabalhadores no Algarve, num problema que se estende a outras áreas como a agricultura e a construção civil: "Todos os setores têm falta de mão-de-obra", alerta, num problema que se tem agravado com a queda da taxa de desemprego.

Os empresários pedem por isso aos dezasseis municípios algarvios que desenvolvam programas de renda acessível para chamar pessoas a viverem na região.

Em época alta, para resolver a falta de trabalhadores, há empresas que vão todos os dias pagam carrinhas que vão buscar funcionários ao Alentejo.

O presidente da Região de Turismo do Algarve confirma os problemas levantados por Elidérico Viegas. João Fernandes admite preocupação, mas sublinha que a falta de arrendamento a preços acessíveis não é caso único da região, agravando-se em certas épocas do ano.

No curto prazo a falta de trabalhadores deve ser resolvida através de alternativas como os trabalhos sazonais dos jovens que ainda estão a estudar.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, que representa os 16 concelhos da região, também reforça a ideia de falta de mão-de-obra e de casas a preços para quem tem salários médios. João Fernandes explica à TSF que a forte procura turística na região está a aumentar muito as rendas em todo o país, especialmente no Algarve.

O também presidente da Câmara de Tavira confirma que como está o mercado é muito difícil encontrar casas a preços acessíveis no Algarve.

Jorge Botelho destaca, contudo, que os empresários do turismo também devem pensar no local onde irão viver os trabalhadores que querem contratar fora da região. A prioridade das autarquias está em arranjar casas a preços controlados para quem já vive no Algarve e foi afetado pelo aumento das rendas.