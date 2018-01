Galeria da Biodiversidade recebeu 30 mil visitantes no primeiro meio ano

Instalada na Casa Andresen (no Jardim Botânico do Porto), onde a poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen passou parte da infância e da adolescência, a Galeria da Biodiversidade resulta da primeira fase do plano de reabilitação do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP), que se encontra neste momento em curso, em colaboração com a Agência Ciência Viva.

Este local "é um convite às pessoas para fazer uma viagem sobre a vida, sobre o significado da diversidade que encontramos no nosso planeta e a importância de a conservar", disse à Lusa o diretor do MHNC-UP, Nuno Ferrand, para quem o sucesso deste espaço científico e cultural tem sido "enorme".

"Nunca vi um sítio onde as pessoas desfrutassem tanto e passassem tanto tempo a tirar fotografias, o que tem sido um poderoso meio de divulgação", enalteceu o também professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), indicando que objetivo deste projeto passa por devolver o museu aos cidadãos, à cidade e ao país.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Inaugurada a 30 de junho de 2017, a galeria, que é o primeiro Centro Ciência Viva dedicado especificamente à biodiversidade, foi construída "numa perspetiva combinada entre a arte e a ciência".

"Para cada história que queremos contar, que tem a ver com a biologia e com a biodiversidade, o que propomos é uma viagem pela vida", contou o diretor.

O espaço conta com 49 módulos expositivos e instalações, desenvolvidas e adaptadas para a sua exposição permanente, que se organizam em 15 temas principais, proporcionando aos visitantes experiências visuais, sensoriais e olfativas.

Nos diferentes módulos podem ser encontrados projetos que vão desde a evolução do milho, passando pelas várias espécies existentes de cães e pelas sementes produzidas e utilizadas nas diferentes partes do mundo, até um expositor com folhas de todas árvores presentes no Jardim Botânico.

O esqueleto de uma baleia, situado no átrio da galeria, é, segundo o diretor, o ponto onde começa a metáfora que permitiu construir o museu. "Essa foi a baleia que Sophia de Mello Breyner Andresen um dia imaginou montada neste átrio", e que viu, pela primeira vez, "abandonada e empacotada nos corredores da FCUP".

De acordo com Nuno Ferrand, os objetos e instalações que a galeria disponibiliza são "especialmente belas", com uma componente estética "que se quer única e que comece por capturar, dessa maneira, o interesse e a atenção das pessoas".

Instalações essas aliadas a histórias que possibilitam compreender a diversidade das espécies e os riscos atuais que ameaçam a sustentabilidade do planeta.

Com a abertura da primeira fase da recuperação do edifício da reitoria - polo central do MHNC-UP - que ocorrerá ainda este ano, Nuno Ferrand espera que o museu tenha uma maior afluência, principalmente de turistas, que, por norma, dirigem-se mais a essa zona da cidade.

Contudo, apesar da localização da galeria, assegurou que esta tem recebido um número de visitantes "muito acima daquilo que é a média nos museus do Porto", tendo acolhido, durante os seis primeiros meses, aproximadamente 30 mil visitantes de todos os extratos etários, sem ter realizado campanhas de divulgação.

"Com uma campanha mais sistematizada e com a divulgação deste espaço junto das escolas, com certeza iremos ter mais visitantes", concluiu.

Nos planos do responsável está ainda a recuperação do Aquário da Foz, de momento abandonado, que pretende juntar aos outros dois polos do museu.

Até 29 de Abril de 2018, está patente na galeria a exposição Photo Ark, da National Geographic. Este trabalho, desenvolvido pelo fotógrafo Joel Sartore, assume-se como "uma Arca de Noé dos tempos modernos", reunindo em fotografia cerca de 7500 espécies animais de diferentes partes do mundo.