Marcelo assinala Dia da Mulher em fábrica e deseja "que no futuro sejam só patroas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou hoje o Dia Internacional da Mulher com as trabalhadoras de uma fábrica têxtil e expressou o desejo de "que no futuro sejam só patroas".

O chefe de Estado passou perto de duas horas e meia na fábrica Diniz & Cruz, em Alfragide, na Amadora, onde trabalham cerca de 160 mulheres e 12 homens, demorando-se à conversa para ouvir cada história individual, a composição da família, a demora na deslocação para o trabalho, o percurso profissional.

"Eu tinha, neste dia, de dar um sinal de agradecimento às mulheres de Portugal. Aquilo que normalmente se faz é condecorar mulheres, ou reunir num almoço as mulheres importantes, aquelas que são importantes na política, nas artes, na universidade", afirmou, num curto discurso, no final da visita.

A reportagem da jornalista Raquel de Melo na fábrica Diniz & Cruz, onde Marcelo Rebelo de Sousa esteve

Rodeado por dezenas de trabalhadoras da fábrica, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que preferiu fazer diferente e estar com mulheres "que são importantes no trabalho do dia a dia e que não aparecem nas televisões", a quem deixou uma mensagem de força: "Continuem assim e sejam cada vez mais fortes".

"Mais fortes ainda, e passem a mensagem para filhas e netas. As vossas filhas e as vossas netas, quando tiverem as vossas idades, terão de assistir a um país melhor quanto à posição da mulher do que o país que temos hoje. Eu espero que nessa ocasião a Presidente da República já seja uma mulher", concluiu.

O Presidente da República saudou o administrador desta fábrica de fatos e casacos fundada em 1972, José Manuel Cruz, que "também anda nisto há muito tempo e começou por baixo e fez-se a pulso", mas disse esperar "que no futuro sejam só patroas".

"No futuro, o ideal é ser uma casa onde trabalham mulheres com a gestão de mulheres", defendeu.

Em Portugal, referiu, "as mulheres ganham menos do que os homens, em muitos casos trabalham mais do que os homens ou tanto quanto os homens, e têm várias dificuldades que os homens não têm, e que se notam ainda muito hoje, mais de 40 anos depois da democracia".

Durante a visita, Marcelo Rebelo de Sousa experimentou engomar um pedaço de tecido, ajudou a servir refeições à hora de almoço e testemunhou a comoção de várias trabalhadoras, uma das quais, Luísa, trouxe um texto da sua autoria para lhe ler, a propósito do Dia Internacional da Mulher.

"Eu sinto as pernas a tremer", declarou a mulher. "Mas dê-me a mão, que eu dou-lhe força", retorquiu Marcelo, e Luísa declamou: "Por este mundo fora, de certeza que agora mulheres estão sendo maltratadas. Elas estão desprotegidas, indefesas, e muitas vezes acabam sendo violadas. Mulheres que não têm voz, elas precisam de nós, vamos todos ajudar".

O chefe de Estado observou: "Como isso é verdade. Por esse mundo fora, o que a mulher sofre. E não é só por esse mundo fora".

"Esta é uma mulher de armas, ela chorou ao pensar nas mulheres que sofrem por todo o mundo. E não é só por todo o mundo. Em Portugal há assédio, e há violência doméstica, há abusos e há desigualdades muito grandes ainda", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa demorou-se também junto de uma trabalhadora que fazia anos e tentou surpreender a sua filha, que mora em Toronto, no Canadá, fazendo uma chamada internacional com um telefone emprestado pelo assessor de imprensa.

Como ninguém atendeu, o Presidente deixou uma mensagem telefónica: "Liliana, ainda está a dormir? Estou aqui com a sua mãe que está a fazer 56 anos -- diz ela, mas eu não acredito. E era para ver se falava consigo e se falava com a sua mãe logo ao acordar. Ainda está a dormir, como é que é possível? Olhe, eu estou aqui com a sua mãe, chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa. Era para dar parabéns por ter uma mãe assim."

A quase todas as trabalhadoras o chefe de Estado perguntava se eram casadas, se tinham filhos e netos, e por vezes também se "mandam no marido". Quando chegou a vez de Fátima, ouviu uma resposta inesperada: "Não. Sou divorciada, felizmente. Quer casar comigo?".

"Divorciada, bonita, isto é um perigo à solta", comentou Marcelo Rebelo de Sousa.