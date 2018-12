O concelho de Mêda, cidade beirã onde decorreu a 1.ª Mostra de Vinhos Brancos da região, certame que deu outra visibilidade ao trabalho consistente que está a ser realizado - com qualidade e bons resultados -- no setor da vinicultura, tem a gastronomia, igualmente, como marca.

A região é conhecida pela excelência do azeite e dos enchidos, dos queijos e dos frutos secos, produtos de qualidade e sabor únicos, ingredientes utilizados na confeção de alguns pratos do receituário desta região, ocupada também pelos romanos. A eles se ficou a dever o desenvolvimento dos banhos de Longroiva, atração da localidade que merece visita e onde os Templários construíram um castelo que domina a paisagem vinhateira.

À mesa, o bacalhau e o cabrito assado no forno reúnem hoje em dia a preferência, tendo caído no esquecimento alguns pratos do receituário local.

Num dos bairros residenciais de Mêda, conhecido por Sr.ª das Tábuas, há mais de duas décadas que O Retiro é restaurante conhecido pela comida caseira e grelhados no carvão.

TSF à Mesa - Retiro na Mêda com mesa regional

O espaço resultou da adaptação do piso térreo de uma moradia. Sala airosa, com um balcão de apoio. Decoração mínima. Mesas e cadeiras em madeira, Ambiente confortável.

Para começar, pataniscas de polvo, com o molusco, macio e saboroso, envolvido num polme fino; alheira, queijo e presunto.

Nos pratos de peixe, o bacalhau assado e a espetada de polvo e gambas destacam-se entre propostas de algum modo banais: salmão, lulas ou cherne grelhados.

Mediante encomenda, a escolha alarga-se: gambas à Brás e mais três opções de pratos de bacalhau.

Com outra substância, o cabritinho ou o borreguito, ambos à casa, estão no topo do capítulo mais vasto da lista em que também figuram costeletas de novilho; tranches de picanha com feijão preto; secretos e nacos de porco à pobre, sugestões acrescidas de um trio de bifes e de escalopes de vitela com cogumelos.

A tradicional posta foi a escolha. Carne saborosa, com o senão de excesso de tempo na grelha. Acompanhamento protagonizado pelos grelos do pobre, confecionados com batata cozida esmagada e regados com bastante azeite.

Harmonia bem conseguida com o Dona Graça reserva tinto 2015 do portefólio da Vinilourenço, presente na 1.ª Mostra de Brancos de Mêda. Um certame que surpreendeu pela qualidade dos vinhos apresentados. Destaque para Xistos Altos do produtor Muxagat (Douro) e Soulvall Colheita Selecionada (Beira Interior), as referências mais votadas na apreciação da crítica especializada, que marcou presença na Mêda, onde o restaurante O RETIRO não desilude e apresenta pormenorizada e vasta carta de vinhos de uma região a visitar.

Onde fica:

Localização: Mêda

Telef.: 279 882 537 ; 969 634 043

GPS:

Latitude: 40.973 N

Longitude: -7.262 W