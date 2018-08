Reverter fusão de freguesias é "erro histórico"

Miguel Relvas discorda da intenção do Governo em reverter a fusão das freguesias antes das próximas eleições e considera tratar-se de um "erro histórico" se tal vier a acontecer.

Considerando que a experiência tem sido muito positiva, o antigo ministro responsável pela reorganização das freguesias em 2013 sublinha que o caminho passa por "consolidar as reformas da administração pública, consolidar as práticas e manter a estabilidade".

Em declarações à TSF, o antigo ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares lembra ainda que, desde a reforma, já se realizaram duas eleições autárquicas sem que o assunto fosse discutido. Relvas lembra, que desde a reorganização, "as freguesias ganharam dimensão, estrutura e capacidade".

Relvas lança desafios

"Para mim, a questão central é saber qual a posição do meu partido. Não sei se o meu partido mudou de opinião ou sequer se tem opinião", realça Miguel Relvas. "Acho que o PSD nesta matéria não pode - nem deve - hesitar e tem uma oportunidade para mostrar de forma clara que esta foi uma reforma feita pelo Governo anterior, uma reforma que consolidou e que se concretizou", sublinha o ex-governante.

Além da posição do PSD, Miguel Relvas espera também por explicações do primeiro-ministro: "Aplicar-se-á a Lisboa a reforma que foi liderada por António Costa e que não dependia politicamente nessa matéria do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda? Essa é a questão em cima da mesa". "Espero que isto não passe de um episódio de verão", conclui.

Em causa está a intenção do Governo de definir um novo mapa de freguesias até às próximas eleições autárquicas. De acordo com o Jornal de Notícias , a proposta de lei que o Ministério da Administração Interna está a ultimar não reverte diretamente a fusão feita em 2013, na qual foram extintas 1168 freguesias.