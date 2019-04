Ricardo Araújo Pereira oferece dinheiro a Rui Ramos como compensação pelo passe único

A criação do passe único para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto foi criticada por várias vozes à direita. O historiador Rui Ramos argumentou, num artigo de opinião publicado no Observador, que preferia que o Estado baixasse os impostos e deixasse mais dinheiro nos bolsos dos portugueses, do que haver uma redução do preço dos passes.

No Governo Sombra desta semana, Ricardo Araújo Pereira lembra que a redução do preço dos passes deixa mais dinheiro no bolso dos portugueses, "só que é no bolso das pessoas que pagavam 100 euros e que agora pagam 40 euros".

O humorista acrescenta que "os liberais, como o Prof. Rui Ramos, gostam de um Estado muito exíguo, que cobra poucos impostos, e que, por isso, faz pouco. Mas, normalmente, uma boa rede de transportes públicos baratos costuma fazer parte do mínimo essencial dos Estados". A maior parte das pessoas que serão beneficiadas por esta medida já pagavam poucos - ou mesmo nenhuns - impostos, por terem rendimentos muito baixos, diz.

Para atenuar a "perda" que o historiador Rui Ramos diz sentir no bolso, Ricardo Araújo Pereira disponibiliza-se para lhe oferecer 40 euros mensais: "ele que me contacte que eu dou-lhe 40 euros", garantiu.

