Ricardo Araújo Pereira sente-se confuso com os ingleses

Theresa May sofreu uma derrota histórica com o chumbo do acordo do Brexit , mas logo a seguir teve uma grande vitória, quando o mesmo Parlamento que tinha rejeitado a proposta sobre o Brexit, rejeitou uma moção de censura ao Governo inglês. Ricardo Araújo Pereira sente-se confuso com toda esta "inconstância" demonstrada pelos ingleses, e pergunta-se "se isso não estará relacionado com o consumo intenso de Mateus Rosé".

A emissão completa do Governo Sombra, para ver ou ouvir, sempre em tsf.pt .