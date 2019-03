"Ricardo Salgado é o maior lesado do BES." A explicação de Ricardo Araújo Pereira

Ricardo Salgado disse, em entrevista à TSF , que não foi ele quem causou os "lesados do BES", mas que pensa neles todos os dias, admitindo: "Consigo dormir, mas não durmo totalmente descansado".

Para Ricardo Araújo Pereira é normal que assim seja, já que Ricardo Salgado acaba por ser, ele mesmo, o maior lesado do BES: "Ele era o dono disto tudo, e agora, não. Ou seja, ele perdeu 'isto tudo'. Ninguém perdeu mais do que ele."

Recordando que o Banco de Portugal já respondeu às declarações de Ricardo Salgado, lembrando que a justiça já confirmou responsabilidades do antigo presidente do BES, o humorista continua a explicar porque é que a situação de Ricardo Salgado é especialmente trágica: é que, enquanto os outros lesados do BES só se cruzam ocasionalmente com Ricardo Salgado, "Ricardo Salgado cruza-se todos os dias, a toda a hora, com o homem que o lesou!" - e isso deve causar muita amargura.

