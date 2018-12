"Rocha caiu em cima de plataforma para turistas. Se lá estivesse um grupo, ficava-se"

Parte de uma arriba na Praia Grande caiu esta tarde, depois da zona ter sido interditada pela Câmara de Sintra na semana passada devido ao alerta de um geólogo. O bloco ruiu na zona sul da praia, sobre a escadaria junto às pegadas de dinossauros.

Apesar de um primeiro relatório técnico não indicar risco de colapso, o bloco acabou mesmo por desmoronar.

António Galopim de Carvalho foi o geólogo que alertou a autarquia, depois de ter visitado o local com dezenas de alunos numa visita de estudo.

"Eu estive lá com uma escola de Colares, olhei para a rocha e disse: 'esta rocha vai cair' e enquanto não tirei dali as crianças não descansei. Cheguei a casa e fiz uma comunicação ao presidente da Câmara e as coisas processaram-se desta maneira e, como eu estava a prever, a rocha caiu porque a chuvada de ontem foi tão grande que era previsível [que caísse]", explicou em declarações à TSF.

Galopim de Carvalho explica que a queda da arriba aconteceu precisamente por cima de uma plataforma turística. "A rocha cai mesmo em cima de uma plataforma que foi projetada para os turistas estarem a ver as pegadas, se lá estivesse um grupo hoje, ficava-se", conta.

Valeu o alerta deste geólogo que avisou a Câmara de Sintra para o estado da arriba.

O local acabou por ser alvo de vistoria conjunta da Agencia Portuguesa do Ambiente e da capitania do porto de Cascais e autarquia resolveu interditar o espaço por razoes de segurança ainda na semana passada.