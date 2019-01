RTP integra totalidade dos precários homologados este mês

O presidente da RTP disse esta quarta-feira que os 130 trabalhadores homologados no programa de regularização de precários "estão a ser integrados" este mês e que a administração pediu ao acionista a possibilidade da empresa fazer "contratos a termo".

Gonçalo Reis falava na audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social, no âmbito de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) sobre a integração de trabalhadores precários na RTP.

"Pela informação que temos, a RTP está na linha da frente das empresas públicas em termos de integração", afirmou, adiantado que "os 130 trabalhadores devidamente homologados estão a ser integrados (...) todos em janeiro".

O presidente do Conselho de Administração da RTP adiantou também que foi solicitada ao acionista "a possibilidade" da empresa fazer "contratos a termo bem feitos, de horizonte alargado".

"Já tínhamos tentado" em setembro 2017 fazer contratos a termo, disse, salientando estar esperançado que tal seja possível.