Ryanair garante que trabalhadores grevistas não vão ser penalizados

Os trabalhadores que fizeram greve não vão ter qualquer tipo de penalização, garante a companhia aérea numa carta enviada aos tripulantes de cabine com base em Portugal.

A empresa diz ter recebido várias questões sobre as cartas que enviou anteriormente aos trabalhadores onde eram referidas consequências pelas faltas nos dias 25 e 26 de julho. Nessa primeira carta dirigida aos trabalhadores, a Ryanair referia que não seriam pagos vários componentes do salário e que as ausências seriam "levadas em conta, em momentos de promoções e de transferências".

A presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Luciana Passo, fica satisfeita com este recuo da Ryanair, embora reaja com cautela ao sublinhar que espera que esta garantia da empresa seja "real".

"Não se compreende a primeira carta. Nós compreendemos esta segunda como a assunção de uma asneira que foi feita na primeira. Agora teremos que esperar para ver se realmente se vai verificar no futuro isto que eles agora dizem.", diz Luciana Passo.