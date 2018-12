Sabia que sexta-feira é o melhor dia da semana?

Somos uma geração que permite que o trabalho tome conta de nós. É ele que dita as horas que chegamos a casa, é ele que impossibilita uma visita ao médico, que nos faz perder os primeiros anos de vida do nosso mais novo e que, muitas vezes, nos dificulta as relações amorosas. Hoje, vemo-nos comandados por uma carga horária que simplesmente nos limita, em todos os sentidos.

Contrariar esta tendência do século XXI e passarmos a dar primazia à vida pessoal e só depois aos compromissos profissionais devia ser um novo estilo a adotar. Não quer isto dizer que, por isso, sejamos menos dedicados, mas sim que nos vejamos como uma prioridade.

A pensar num repouso absoluto capaz de unir a família e de reafirmar laços está a Coutada - Hotel Rural, na Atouguia da Baleia, em Peniche: proporciona um ambiente de grande tranquilidade, dentro de uma arquitetura regional e tradicional, e ainda dispõe de várias atividades como uma visita às Berlengas, mergulho, surf ou andar a cavalo.

Esta é uma excelente hipótese para fugir da confusão e centrar-se em boas energias e momentos únicos de diversão. Só precisa de agendar a manutenção do seu smartfortwo ou forfour no site clube smart . Faça a marcação online até 31 de dezembro de 2018 e, depois de visitar a oficina autorizada da sua eleição, a smart oferece-lhe um voucher de oferta de uma noite na compra de outra. Depois, a única coisa que tem de fazer é ligar para a Coutada - Hotel Rural, efetuar a sua reserva e apresentar o voucher no dia de utilização.